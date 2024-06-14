Американская компания Boeing начала проверку в связи с тем, что в самолетах 787 Dreamliner были неправильно установлены сотни крепежных элементов на фюзеляжах некоторых самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Агентство уточняет, что речь идет о «непоставленных самолетах».

По словам собеседников Reuters, проблема связана с неправильной «затяжкой» на заводе Boeing более 900 крепежных элементов, которые «равномерно распределены между обеими сторонами средней части корпуса самолета». Непосредственных опасений по поводу безопасности полетов на этих самолет сейчас нет, но Boeing работает над тем, чтобы выяснить, что вызвало данную проблему, а также насколько необходимо провести какие-либо доработки.

Представитель Boeing подтвердили, что компания проводит соответствующие проверки.

«Наша команда 787 проверяет крепления в боковинах некоторых самолетов 787 Dreamliner, которые не были доставлены, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим инженерным спецификациям. Парк самолетов, находящийся в эксплуатации, может продолжать безопасную работу», — заявили агентству в компании.

В начале января 2024 года в аэропорту Портленда спустя 35 минут после вылета экстренно приземлился Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета сорвало дверь аварийного выхода. На борту самолета находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Из-за инцидента авиакомпания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели. После этого Федеральное управление гражданской авиации США провело аудит Boeing, по итогам которого у компании и одного из ее ключевых поставщиков (изготовителя фюзеляжей Spirit AeroSystems) выявили десятки проблем во всем производственном процессе

О производственных дефектах в самолетах 787 Dreamliner сообщалось еще в 2020 году. Тогда один из дефектов был найден в горизонтальном хвостовом стабилизаторе лайнера. Из-за этого были приостановлены полеты восьми самолетов, уже находившихся в эксплуатации.

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