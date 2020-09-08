Boeing выявил новый производственный дефект в 787 Dreamliner

Компания Boeing сообщила, что обнаружила производственные дефекты в самолетах 787 Dreamliner.

Дефект найден в горизонтальном хвостовом стабилизаторе лайнера. Из-за этого были приостановлены полеты восьми авиалайнеров, уже находившихся в эксплуатации. Помимо этого, обнаруженный дефект, как ожидается, замедлит поставки новых самолетов авиакомпаниям.

Как отмечает The Wall Street Journal, это уже третий дефект, выявленный в Dreamliner за последние месяцы.

По данным издания, из-за предыдущих дефектов, степень опасности которых сейчас изучает Федеральное управление гражданской авиации США, проверке могут быть подвергнуты 900 из примерно тысячи всех Dreamliner, поставленных на рынок с момента начала производства.

Boeing в январе 2020 года был вынужден приостановить выпуск новейшего лайнера 737 MAX — к тому моменту их полеты были приостановлены по всему миру на протяжении девяти месяцев. Причиной этого стали две авиакатастрофы, вызванные техническими недостатками лайнера и приведшие к гибели 346 человек.

В 2019 году Boeing из-за ситуации с 737 MAX получил первый годовой убыток с 1997 года.