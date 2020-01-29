Boeing отчитался о первом за 22 года убытке после катастроф 737 MAX

Концерн Boeing по итогам 2019 года получил чистый убыток 636 миллионов долларов, следует из отчета компании.

Это первый годовой убыток Boeing с 1997-го, пишет Bloomberg.

Как уточняет в отчете Boeing, зафиксированный в четвертом квартале 2019-го убыток от основной деятельности отражает влияние .

По оценке Boeing, крушение двух самолетов обойдется компании не меньше чем в 18 миллиардов долларов.

В оценку входят компенсации заказчикам, которые не получат 737 MAX из-за приостановки производства этих лайнеров.