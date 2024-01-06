У «боинга» Alaska Airlines в полете отвалилась дверь аварийного выхода

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за разгерметизации салона.

Лайнер следовал 5 января рейсом из Портленда в Онтарио. Вскоре после вылета на высоте примерно в пять тысяч метров у самолета сорвало дверь аварийного выхода. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. «Боинг» благополучно приземлился через 35 минут после взлета.

На борту находились 171 пассажиров и шестеро членов экипажа. Никто из них не пострадал.

СМИ опубликовали кадры из самолета в момент аварии.

Компания Alaska Airlines объявила, что временно прекратит полеты всех 65 самолетов 737 Max 9 из своего авиапарка.

Представители Boeing сообщили, что собирают дополнительную информацию об инциденте и готовы подключиться к его расследованию.

Весной 2019 года большинство мировых авиакомпаний временно приостанавливали полеты самолетов Boeing 737 MAX. Причиной этому стали две авиакатастрофы с участием этого лайнера за полгода: 29 октября 2018 года в Индонезии разбился «боинг» компании Lion Air, а 10 марта 2019 года в Эфиопии — самолет Ethiopian Airlines, суммарно в обоих крушениях погибли 346 человек.

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