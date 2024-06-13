Владислава Синицу, осужденного по «московскому делу», приговорили еще к двум с половиной годам. Срок его заключения истекал 1 июля

Свердловский районный суд Костромы приговорил к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима осужденного по Владислава Синицу по обвинению в призывах к экстремизму (части 1 и 2 статьи 280 УК РФ). Об этом сообщает Sota.

Гособвинение запрашивало для Синицы четыре года и десять дней лишения свободы.

В 2019 году Синицу приговорили к пяти годам колонии по делу о разжигании ненависти с угрозой насилия. Его срок заканчивался 1 июля 2024 года, напоминает «Медиазона». Дело против Синицы возбудили из-за твита, который он написал во время протестов из-за выборов в Мосгордуму, которые разгоняли силовики. В твите, в частности, были такие слова: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребeнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребeнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

В суде Синица говорил, что не призывал убивать детей силовиков, а только рассуждал о том, что насилие со стороны государства может вызвать ответ.

Новое дело против него возбудили по статье о призывах к экстремизму в декабре 2022 года, когда Синица был в костромской исправительной колонии № 1. Как утверждает следствие, после перевода в медсанчасть Синица во время разговора с другим заключенным в курилке «стал осуждать всех российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, и желать им всем сдохнуть». Синице вменяют еще один подобный разговор в «сентябре-октябре 2022 года». Как отмечает «Медиазона», высказывания Синицы известны только со слов других заключенных. Сам осужденный утверждает, что они его оговорили.

Еще один эпизод связан с твитами, которые Синица, как утверждает следствие, написал с мобильного телефона, находясь в медсанчасти. Синица отрицает свое авторство, он заявил, что телефоном пользовались и другие заключенные. Один из твитов, которые вменили Синице, повторяет запись, из-за которой против него возбудили дело в 2019 году.

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