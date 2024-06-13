Заседание по жалобе Владимира Кара-Мурзы на бездействие СК перенесли. Судья заявил, что не знает, где находится политик

Хамовнический суд Москвы перенес на 1 июля заседание по жалобе политика Владимира Кара-Мурзы на бездействие Следственного комитета в связи с заявлениями о двух покушениях на его убийство, сообщает SotaVision.

Как пишет издание, 13 июня в суде слушателям и адвокату Марии Эйсмонт заявили, что политика нет в омской колонии № 6, где он отбывает заключение. Подтверждения этой информации нет. Марию Эйсмонт не уведомляли о переводе Кара-Мурзы в другое место.

С января Владимир Кара-Мурза находился в ИК-7 в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), куда его перевели на четыре месяца как «злостного нарушителя». В конце мая его перевели обратно в ИК-6.

Поправка. Изначально в новости со ссылкой на SotaVision говорилось, что Владимира Кара-Мурзу этапировали из колонии в неизвестном направлении. Однако точного подтверждения этой информации нет.

Владимир Кара-Мурза пережил два отравления в мае 2015 года и феврале 2017 года. Расследование Bellingcat и The Insider показало, что за покушениями стояла группа сотрудников ФСБ, которая, предположительно, организовала отравление Алексея Навального.

Кара-Мурза обращался в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело по статье о покушении на убийство, но этого не произошло. После выхода расследования он подал еще одно заявление, а позднее обратился в суд в связи с бездействием СК. В конце мая 2024 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу политика на решение Замоскворецкого суда, признавшего отказ СК в возбуждении дела законным.

В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным по статье о государственной измене, сотрудничестве с «нежелательной» организацией и распространении «фейков» об армии.

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