На Льва Шлосберга составили протокол о «дискредитации» армии

Псковский городской суд зарегистрировал административное дело по статье о «дискредитации» армии в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Внимание на карточку дела обратила «Медиазона».

Протокол поступил в суд 11 июня. Что послужило поводом для дела, неизвестно. Сам Шлосберг сказал «Медиазоне», что знает о протоколе, но от других комментариев он отказался.

Для Шлосберга это не первый протокол по статье о «дискредитации» армии. В 2022 году политика оштрафовали на 32 тысячи рублей за репост ролика из эфира «Первого канала», в котором бывшая сотрудница канала Марина Овсянникова показала антивоенный плакат.

Чтобы составить протокол, правоохранители задержали Шлосберга, когда он ехал из Пскова в Москву на съезд партии «Яблоко», напоминает «Медиазона».

«Статья 20.3.3 КоАП предназначена для того, чтобы люди замолчали. Буквально перестали писать и говорить то, что считают нужным и правильным, о нашей стране, жителях нашей страны, наших правах и свободах, о политике властей. Идеальная цель этой статьи — чтобы люди испугались даже думать. Достичь этой цели невозможно», — писал Шлосберг после задержания.

Минюст РФ в июне 2023 года включил Льва Шлосберга в реестр «иностранных агентов», мотивировав это тем, что политик высказывался против российского вторжения в Украину, участвовал в создании и распространении материалов «иноагентов», а также распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

В феврале 2024 года Шлосберга трижды оштрафовали по статьям о нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП) и распространении информации о террористической организации без указания ее статуса (часть 2 статьи 13.15 КоАП). Сумма штрафов составила 62 тысячи рублей.