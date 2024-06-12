В ходе военных действий, начавшихся в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, обе стороны конфликта совершили военные преступления и преступления против человечности, говорится в докладе ООН.

Доклад комиссии охватывает период с 7 октября до конца 2023 года и основан, как пишет CNN, на интервью с жертвами и свидетелями, материалах из открытых источников, спутниковых снимках, судебно-медицинских отчетах и расследованиях СМИ.

К числу военных преступлений ХАМАС комиссия отнесла умышленные убийства, ранения и жестокое обращение с мирными жителями 7 октября, захват заложников, а также «преступления сексуального и гендерного характера». Такие же действия совершались в отношении израильских военных, включая раненых.

Также комиссия выявила закономерности в случаях сексуализированного насилия в нескольких местах и пришла к выводу, что его жертвами непропорционально часто были израильтянки.

Израиль же, начавший военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС, незаконно вел боевые действия, результатом которых стало большое число жертв в секторе Газа, пришла к выводу комиссия. В докладе указывается, что израильские военные применяли «тяжелое оружие большой разрушительной силы в густонаселенных районах», классифицируя это как преднамеренное и прямое нападение на гражданское население. Предполагаемые военные преступления Израиля, кроме этого, включают провоцирование голодания гражданского населения, произвольные задержания палестинцев, а также убийство и нанесение увечий «десяткам тысяч детей», заключила комиссия.

Кроме того, говорится в докладе, израильские власти не смогли защитить гражданское население на юге страны и быстро развернуть эвакуацию, а также не смогли обеспечить систематический сбор судебно-медицинских доказательств — особенно в отношении случаев сексуализированного насилия.

Также комиссия обвиняет израильских военных в сексуализированном насилии из-за публичного раздевания задержанных палестинцев, которое, по ее мнению, было направлено на то, чтобы «унизить общество в целом и подчеркнуть подчинение оккупированного народа».

В Израиле в ответ на доклад заявили о «систематической антиизраильской дискриминации». Также израильская миссия при ООН заявила, что в докладе не упоминается непрерывный ракетный обстрел страны, и что он «возмутительно и отвратительно пытается провести ложное сравнение между солдатами ЦАХАЛи террористами ХАМАС в отношении актов сексуализированного насилия».

В ХАМАС на публикацию доклада не отреагировали.