Журналистку NGS24 приговорили к принудительным работам из-за конфликта с военкомом при съемке сюжета о первом дне мобилизации

Советский районный суд Красноярска приговорил журналистку портала NGS24 Евгению Шелковникову к трем годам принудительных работ по статье о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) из-за конфликта с военкомом, сообщило издание.

В первый день после объявления мобилизации, 22 сентября 2022 года, Шелковникова вместе со съемочной группой NGS24 опрашивала посетителей в военкомате Советского и Центрального районов Красноярска. Вышедший к ним военком Виктор Нечипоренко потребовал, чтобы журналистка прошла с ним за турникет.

«Он не просто пригласил, а начал хватать меня за руки и тащить на закрытую часть военкомата. Я очень испугалась. <…> Я кое-как вырвалась, достала телефон и включила камеру, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников», — рассказывала Шелковникова.

Нечипоренко вызвал полицию и Росгвардию и написал заявление на Шелковникову, обвинив ее в нападении и причинении физической боли, показав ссадину на виске. Шелковникова получила несколько гематом и представила в суд результаты экспертизы, зафиксировавшей побои.

Нечипоренко в своих показаниях утверждал, что не выбивал телефон из рук журналистки и что она якобы бросила его на пол сама. Его версию подтвердили все подчиненные, а в защиту Шелковниковой выступил единственный независимый свидетель — посетитель комиссариата.

Суд назначил Шелковниковой три из возможных по ее статье пяти лет принудительных работ. Максимальное наказание по этой части статьи составляет лишение свободы на срок до пяти лет.

Журналистка вину не признала. Главный редактор NGS24 Кадрия Катцина назвала произошедшее «возмутительным актом неуважения к человеческому достоинству» и «воспрепятствованием журналистской деятельности». По ее словам, Шелковникова должна была поехать в военкомат и показать, как «происходит событие, менявшее тогда судьбы семей».

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