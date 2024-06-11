РИА Новости: двое граждан Франции пытались пробраться на космодром Байконур, один из них погиб

На территорию Байконура пытались проникнуть двое граждан Франции, один из них погиб от обезвоживания, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

«Они избрали „классический“ путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал собеседник агентства.

Не сумев помочь товарищу на месте, его спутник пошел за подмогой. «Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — сказал источник РИА Новости. Никаких других подробностей произошедшего, в том числе имен граждан Франции, собеседник РИА Новости не сообщил. Французские дипломаты пока никак не прокомментировали произошедшее.

Космодром Байконур находится в Казахстане и используется Россией на условиях долгосрочной аренды. Температура воздуха в районе Байконура в начале июня 2024 года превышала +30 градусов по Цельсию.

Байконур — режимный объект, однако это не останавливает экстремальных туристов, пытающихся попасть на космодром, не оформляя предварительно разрешения на его посещение. В частности в мае 2022 года в Роскосмосе сообщали о задержании на Байконуре британского блогера Рича Бенджамина. После уплаты штрафа («Медиазона» предполагала, что Бенджамина оштрафовали за нарушение пропускного режима охраняемого объекта) блогера отпустили.