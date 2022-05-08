Британского блогера, задержанного на Байконуре, отпустили из полиции после уплаты штрафа

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Британский блогер Рич Бенджамин сообщил, что полицейские на космодроме Байконур отпустили его на свободу после уплаты штрафа.

Как сообщает со ссылкой на сториз в инстаграме блогера, на свободе Бенджамин оказался через несколько часов после задержания. В полиции, по словам блогера, его расспрашивали о проникновении на космодром без специального разрешения.

Бенджамин — автор ютьюб-канала «Bald and bankrupt» («Лысый и обанкротившийся») — отметил, что полицейские «были добры и приветливы», а также «подвезли до вокзала».

Блогер не указал, по какой статье КоАП ему назначили штраф. "Медиазона" предполагает, что речь идет о статье 20.17 (нарушение пропускного режима охраняемого объекта), предусматривающей штраф до 5 тысяч рублей.

Рич Бенджамин и гражданка Беларуси Алина Целюпа были задержаны на Байконуре 7 мая. Об их задержании объявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, исказив фамилию спутницы блогера.

Бенджамин ведет ютьюб-канал о путешествиях, в основном по странам бывшего СССР, у которого более 3,5 миллиона подписчиков.

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