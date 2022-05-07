Рогозин заявил о задержании на Байконуре британского блогера
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Двое иностранных граждан задержаны на космодроме Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«В 18.10 мск с Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — написал он в своем телеграм-канале.
Задержанных доставили в УВД города Байконур, с ними ведутся следственные действия.
Бенджамин Рич — автор ютьюб-канала «Bald and bankrupt» («Лысый и обанкротившийся»). У него более 3,5 миллиона подписчиков. Блогер записывает видео о путешествиях, в основном по странам бывшего СССР.