Рогозин заявил о задержании на Байконуре британского блогера

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Двое иностранных граждан задержаны на космодроме Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В 18.10 мск с Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — написал он в своем телеграм-канале.

Задержанных доставили в УВД города Байконур, с ними ведутся следственные действия.

Бенджамин Рич — автор ютьюб-канала «Bald and bankrupt» («Лысый и обанкротившийся»). У него более 3,5 миллиона подписчиков. Блогер записывает видео о путешествиях, в основном по странам бывшего СССР.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь