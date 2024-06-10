Жене Беркович стало плохо в суде. Начало очередного заседания по ее делу отложили

Режиссерке Жене Беркович стало плохо в суде перед очередным заседанием по ее делу. Об этом «Медузе» рассказал слушатель в зале.

Беркович вызвали скорую помощь. Ее и драматурга Светлану Петрийчук вывели из «аквариума» в наручниках.

Как пишет «Медиазона», судья Юрий Массин формально открыл заседание, после чего сразу объявил о жалобе Беркович на состояние здоровья. Он не стал сразу переносить заседание на другой день; пока оно отложено до тех пор, пока врачи не разрешат его продолжить.

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать по существу Беркович и Петрийчук 20 мая. До сегодняшнего дня состоялось семь заседаний.