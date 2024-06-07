МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
Источник: РИА Новости
МВД России объявило в розыск депутата Верховной Рады и бывшего премьре-министра Украины Юлию Тимошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.
По какому уголовному делу разыскивают Тимошенко, неизвестно.
Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с 2007 по 2010 год. В настоящее время она возглавляет партию «Батькивщина».
В начале мая СМИ обратили внимание, что МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко. Вскоре упоминания о них пропали из базы розыска.