МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

МВД России объявило в розыск депутата Верховной Рады и бывшего премьре-министра Украины Юлию Тимошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

По какому уголовному делу разыскивают Тимошенко, неизвестно.

Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с 2007 по 2010 год. В настоящее время она возглавляет партию «Батькивщина».

В начале мая СМИ обратили внимание, что МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко. Вскоре упоминания о них пропали из базы розыска.

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