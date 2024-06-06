Бизнесмен Олег Тиньков заявил в интервью телеканалу «Дождь», что банк «Тинькофф» решил переименоваться в Т-Банк из-за давления администрации президента РФ.

«То, что они его убрали, — слава богу, меньше будет забот. Я не хочу, чтобы моя фамилия, мое имя полоскалось в стране, к которой я никакого отношения не имею… Настоящая причина, конечно, была, что на [владельца банка Владимира] Потанина надавили в Администрации президента», — заявил Олег Тиньков.

Он добавил, что в банке «зигуют за войну», а председатель его правления Станислав Близнюк «через Z все пишет». «Это не тот „Тинькофф“, который я построил. Это уже Z-организация», — сказал бизнесмен.

«Кстати, я считаю, что очень неудачно переименовали: им надо было назваться Z-банк, это было бы намного круче. Z-банк. У меня с креативом всегда было хорошо, надо было им все-таки мне позвонить. Z-банк — это отражение сегодняшнего „Тинькофф“ — это Z-банк», — добавил Тиньков.

Олег Тиньков о «Тинькофф-банке» и о том, что с ним стало Телеканал Дождь

Банк «Тинькофф» объявил 5 июня, что меняет название на Т-Банк. В компании объяснили, что решили сменить название, чтобы «объединить все продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов».

Банк «Тинькофф» получил свое название в честь основателя компании Олега Тинькова. В апреле 2022 года Тиньков, выступивший против вторжения войск РФ в Украину, продал свою долю в TCS Group (материнской компании «Тинькоффа»). Бизнесмен, живущий за пределами России, говорил, что он под давлением властей России продал активы «за копейки». Вскоре после закрытия сделки новое руководство «Тинькоффа» заявило, что откажется от бренда, связанного с именем основателя компании.

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