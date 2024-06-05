«Тинькофф» сменил название на Т-Банк
Банк «Тинькофф» объявил о смене названия на Т-Банк. В объявлении, опубликованном в телеграм-канале кредитной организации, переименование объясняется так:
Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов.
Обновление бренда будет проходить постепенно, заявили в кредитной организации. Сначала будет обновлен сайт и приложения, а затем — «все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов». Юридическое лицо пока сохранит старое название — АО «Тинькофф Банк», его поменяют позднее, сообщила компания.
Банк «Тинькофф» был назван в честь его создателя Олега Тинькова. В апреле 2022 года Тиньков, выступивший против вторжения войск РФ в Украину, продал свою долю в TCS Group (материнской компании «Тинькоффа»). Бизнесмен, живущий за границей, заявил, что расстаться с активами его вынудили власти России, а от продажи он получил «копейки».
Вскоре после закрытия сделки новое руководство «Тинькоффа» заявило, что намерено отказаться от бренда, связанного с именем основателя. В компании подчеркивали, что банк «уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда». Однако, когда Тиньков в ноябре 2022 года объявил об «отзыве своего бренда» из банка «Тинькофф», в кредитной организации заявили, что все юридические права на это название принадлежат им.