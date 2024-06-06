Глава Псковской области отказался сообщить «Яблоку», где находятся бомбоубежища. Потому что в партии «иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отказался раскрыть адреса убежищ в регионе, когда его об этом попросил депутат от «Яблока» Артур Гайдук. Об этом сообщает издание «Псковская губерния».

Выступая на заседании Псковского областного собрания депутатов 5 июня, Гайдук рассказал, что в партию обращаются жители, которые просят сообщить, где в области находятся убежища. Гайдук спросил, в каком состоянии находятся эти убежища.

Ведерников в ответ заявил, что «советует жителям Псковской области не обращаться с такими вопросами в офисы партий, где иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет».

«Мы такую информацию вам никогда не дадим. Данная информация носит закрытый характер. Все отработано, если будет необходимость, органы власти и МЧС организует направление людей в те места укрытия, которые будут либо рядом с местами проживания, либо местами работы людей», — заявил глава региона.

На уточняющий вопрос Гайдука губернатор сказал, что депутат может так и отвечать людям, которые обращаются в партию. «Это все равно, что мы тут замыслы на принятия мер во время военных действий начали открыто рассказывать», — пояснил губернатор.

По состоянию на август 2023 года, как отмечает «Псковская губерния», в регионе находились 372 укрытия, из них только 37% (примерно 138) были готовы к приему жителей. В 2021-2022 годах в Псковской области по требованию прокуратуры привели в порядок 29 защитных сооружений.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил в ноябре 2022 года, что жители региона могут узнать адреса бомбоубежищ в администрациях муниципальных образований, а при необходимости власти сообщат об этом через громкоговорители или с помощью указателей. В администрации Пскова в то же время говорили, что жители города в военное время могут укрыться в «подвальных помещениях жилого сектора, приспосабливаемых под укрытия».

Украинские беспилотники впервые атаковали Псковскую область в ночь на 30 августа 2023 года, нанеся удар по аэродрому Пскова, где дислоцирован 334-й военно-транспортный полк (входит в 76-ю десантно-штурмовую дивизию, участвующую в войне). Судя по спутниковым снимкам, повреждения получили два военно-транспортных самолета Ил-76. В военной разведке Украины заявили, что дроны, атаковавшие аэродром, запустили с территории России.