Путин отправил Андрея Турчака руководить республикой Алтай

Президент РФ Владимир Путин предложил Андрею Турчаку занять пост главы республики Алтай. Турчак, сообщает ТАСС, предложение принял.

Возглавить республику Алтай, следует из опубликованных сообщений, Турчаку было предложено без личной встречи с Путиным. Провести такую встречу планируется после того, как Турчак «войдет в дела региона».

Андрей Турчак до назначения врио главы республики Алтай занимал пост секретаря генсовета «Единой России» и был первым вице-спикером Совета Федерации. О том, что именно он возглавит регион, накануне сообщали российские СМИ со ссылкой на источники. С 2009 по 2017 год Турчак был губернатором Псковской области.

Турчака связывают с нападением в ноябре 2010 года на Олега Кашина, работавшего в то время в «Коммерсанте». О причастности Турчака, в частности, публично объявлял сам Кашин в 2015 году. Турчак в 2017 году говорил, что Кашина «использовали втемную», и называл «провокацией» заявления, что он причастен к нападению. Никаких последствий для Турчака эти обвинения не имели.

Предыдущий глава республики Алтай — Олег Хорохордин — утром 4 июня объявил об отставке в связи с «переходом на новое место работы». Чем займется Хорохордин, занимавший пост главы региона с 2019 года, на момент публикации новости известно не было.