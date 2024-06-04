Глава Алтая Олег Хорохордин объявил об отставке. По данным «Коммерсанта», регион возглавит Андрей Турчак

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе с должности в связи с «переходом на новое место работы».

В своем телеграм-канале Хорохордин напомнил, что в этом году срок его полномочий на посту главы истекает и поблагодарил жителей, а также правительство региона и президента России. Новое место работы он не назвал.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на четыре источника — один в регионе и три близких к администрации президента — сообщали об ожидаемой отставке Хорохордина. При этом, по данным «Ведомостей», Хорохордин на тот момент не встречался с Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что возглавить республику после Хорохордина может секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Причин перехода Турчака на новую должность собеседники издания не уточнили.

Хорохордин — уроженец села Глушинка соседнего Алтайского края, а главой Республики Алтай он стал в 2019 году, набрав 58,82% голосов в первом туре выборов и обойдя кандидата от КПРФ. До этого Хорохордин был временно исполняющим обязанности главы после отставки предыдущего губернатора Александра Бердникова, который возглавлял регион в течение 13 лет.