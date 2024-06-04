На журналистку Асю Зольникову, внештатного автора «Медузы», составили протокол о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

В Останкинский районный суд Москвы 4 июня поступил административный протокол на журналистку Асю Зольникову, внештатного автора «Медузы», специализирующуюся на архитектуре.

Протокол составлен по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной организации»). Дата судебного заседания пока не назначена.

Ася Зольникова — куратор архитектурной школы МАРШ, писала материалы для Archspeech, Archspace.info, Forbes, «Афиши», Esquire и других изданий.

Как ранее писала «Медиазона», в 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными организациями». В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой». С начала года в московские суды поступили протоколы на издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко, журналистов Светлану Рейтер и Дмитрия Кузнеца, а также на журналистку Анастасию Жвик, которая внештатно сотрудничала с «Медузой».