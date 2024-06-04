Греф заявил, что экономика России «точно и сильно перегрета»

Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика находится в состоянии перегрева, а Банк России пытается затормозить ее развитие. Об этом, как сообщает «Интерфакс», Греф сказал, выступая в Совете Федерации 4 июня.

«Высокая ставка всегда тормозит развитие экономики, естественно. Что сейчас делает Центральный банк? Он тормозит развитие экономики, потому что экономика перегрета очевидно. У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — сказал глава «Сбера».

Перегрев экономики, по словам Грефа, означает, что она «начинает расти темпом выше ее возможностей». Глава Сбербанка добавил, что «огромные средства» идут в экономику через «бюджетный импульс плюс кредитный импульс», которые вызвали потребительский бум и рост цен.

Те, кто вчера были некредитоспособными, они становятся кредитоспособными, и они начинают брать больше кредитов, несмотря на то, что ставки по кредитам достаточно высоки.

По словам Грефа, Центральный банк России проводит «неприятную», но «достаточно рациональную» политику. «Другого пути нет. Мы знаем примерно, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример — Турция», — сказал он.

Банк России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16% в третий раз подряд. Последний раз регулятор изменял ключевую ставку в декабре 2023 года — с 15% до 16% годовых. До этого, в течение второй половины 2023 года, ставка несколько раз повышалась.

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