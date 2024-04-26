Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Российский Центробанк на заседании 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

В соответствующем пресс-релизе ЦБ отметил, что из-за повышенного внутреннего спроса инфляция снижается «несколько медленнее», чем регулятор прогнозировал ранее.

Центробанк также отметил, что в ближайшее время ключевая ставка будет, вероятно, дольше, чем ожидалось, сохраняться на высоком уровне.

Сохранения ключевой ставки на уровне 16% ожидало большинство аналитиков.

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Банк России сохраняет ключевую ставку на неизменном уровне в третий раз подряд. До этого, в течение второй половины 2023 года, она повышалась несколько раз — с 7,5% до 16%.

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