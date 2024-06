Duolingo отчитался перед Роскомнадзором, что удалил «ЛГБТ-пропаганду»

Сервис для изучения языков Duolingo удалил со своей платформы весь контент с «ЛГБТ-пропагандой», заявили в Роскомнадзоре.

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщили ТАСС представители ведомства.

РКН занялся проверкой Duolingo в феврале 2024 года, когда на сервис пожаловались активисты общественной организации «Сибирская правозащитная группа „Радетель“». В качестве примера «ЛГБТ-пропаганды» в Duolingo они приводили такие предложения из заданий для перевода: «Ben and Peter love each other. They are gay» (Бен и Питер любят друг друга. Они — геи) и «Clara met her wife Maria at lesbian bar» (Клара познакомилась со своей женой Марией в лесбийском баре).

Роскомназдор направил письмо в Duolingo, предупредив компанию о «запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», и грозящих за это в России штрафах.

Duolingo — одно из самых популярных приложений для изучения языков, создано в США в 2011 году.