Министерство юстиции России добавило в реестр «иностранных агентов» (.pdf) ссылки на аккаунты в соцсетях людей, которые не были объявлены «иноагентами». Внимание на ошибки обратили политик Эльвира Вихарева и журналист Андрей Захаров, которых власти РФ считают «иноагентами».

Речь идет о графе «доменное имя информационного ресурса», куда Минюст РФ начал добавлять ссылки на аккаунты и сайты, связанные с людьми, организациями или СМИ, объявленными «иноагентами». Распоряжение о том, что ведомство должно вносить в реестр такую информацию, 18 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, после обновления реестра 31 мая Вихарева обнаружила ошибки. «Мне приписали фейсбук и инстаграм какой-то другой Вихаревой. Судя по всему — заботливой, многодетной матери, которая жила и не знала ничего про политику. Говорю с другими иноагентами — им нарисовали какие-то левые аккаунты и еще бог весть что», — рассказала политик.

В свою очередь Андрей Захаров отметил, что с ним Минюст связал старые ссылки. «Так иноагентом стал Антон Захаров из Флориды (он теперь использует буквенную ссылку на страницу «ВКонтакте» anzakharov, которая когда-то давно была у меня)», — объяснил журналист.

С журналистом Сергеем Пархоменко ведомство связало клон его телеграм-канала на 500 подписчиков. Журналисту Sota Андрею Афанасьеву приписали недействующий сайт. Кроме того, из-за нововведений в реестр попали ссылки на приписываемые «иноагентам» страницы, содержащие мат.

Внимание, далее будут примеры ссылок с нецензурной лексикой.

Так, в реестр внесли ссылку на телеграм-канал «Россия. Полное затмение (https://t.me/total_eclipse_and_pizdets), который ведомство связало с документалистом Андреем Лошаком, а также https://twitter.com/huiVstakane — это, пишет «Новая газета. Европа», страница в соцсети Х (бывший твиттер) журналиста Даниила Губарева.

Ошибки Минюста могут привести к массовым штрафам для людей, объявленных «иностранными агентами», считает Вихарева. «Почему другая Вихарева не указала, что она иноагент? Потому что им не является? Но это будут уже мои проблемы», — объяснила она.

1 июня стало известно, что бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова оштрафовали за отсутствие указания на статус «иноагента» на 40 тысяч рублей в постах, опубликованных в телеграм-каналах, которые ему не принадлежат.