93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз, сообщает The Times. Женой почетного председателя News Corp. стала 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова.

Церемония прошла в поместье Мердока в Калифорнии, куда приехали родственники и друзья пары. Фотографии с церемонии опубликовали издания, входящие в News Corp., в том числе The Sun.

Мердок и Жукова познакомились через третью жену магната, предпринимательницу Венди Дэнг. О помолвке пары стало известно в марте.

Для Жуковой этот брак стал третьим. Первым ее мужем был бизнесмен Александр Жуков. Их дочь Дарья — бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла в браке с миллиардером до 2017 года. После развода Елена Жукова вышла замуж второй раз — за биолога Георгия Гаузе. Он умер в 1999 году.

Руперт Мердок — один из самых известных медиамагнатов. В 1979 году он основал News Corp. В 2013-м он разделил корпорацию на две части — 21st Century Fox и News Corp. В первую среди прочих вошли кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox, во вторую — издания The Times, The Wall Street Journal, а также издательская компания HarperCollins.

В 2023 году Мердок объявил, что покинет пост председателя правления корпораций Fox Corporation и News Corp. Журнал Forbes оценивает состояние Мердока и его семьи в 19,9 миллиарда долларов.

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