Медиамагнат Руперт Мердок, которому 11 марта исполнится 93 года, намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на офис Мердока.

Жукова — молекулярный биолог на пенсии. По данным Daily Mail, она состоит в отношениях с Мердоком с лета 2023 года. Они познакомились через третью жену магната, предпринимательницу Венди Дэнг. Сейчас пара помолвлена, а их свадьба запланирована на июнь. Церемония пройдет в поместье Мердока в Калифорнии, уточняет NYT.

Издание также напоминает, что это будет уже пятый брак Мердока. Летом 2023 года он развелся с последней женой, моделью Джерри Холл. Весной 2023 года Мердок рассказал о помолвке с бывшим капелланом полиции Сан-Франциско Энн Лесли Смит, однако они вскоре расстались.

Для Жуковой этот брак станет третьим. Первым ее мужем был бизнесмен Александр Жуков. Их дочь Дарья — бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года. После развода Елена Жукова вышла замуж второй раз — за биолога Георгия Гаузе. По данным РБК, он умер в 1999 году.

Руперт Мердок — один из самых известных в мире медиамагнатов. В 1979 году он основал News Corp. В 2013 году он разделил корпорацию на две части — 21st Century Fox и News Corp. В первую вошли, в частности, кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox, во вторую — издания The Times, The Wall Street Journal, издательская компания HarperCollins и другие.

В сентябре 2023 года Мердок объявил, что покинет пост председателя правления корпораций Fox Corporation и News Corp.

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