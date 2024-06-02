Китай посадил космический аппарат «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны

Посадочный и взлетный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны в рамках миссии по сбору грунта, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Космический аппарат был запущен в начале мая с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Рано утром 2 июня он совершил посадку в заданном районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

После посадки «Чанъэ-6» должен в течение двух дней собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Как отмечает «Синьхуа», для захвата проб аппарат оснащен буром и роботизированной рукой.

В случае успеха миссии «Чанъэ-6» Китай станет первой страной, собравшей и доставившей на Землю образцы с обратной стороны Луны.