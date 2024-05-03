Китай запустил зонд для сбора грунта на обратной стороне Луны

В Китае успешно запустили ракету-носитель с зондом «Чанъэ-6», который впервые в истории должен собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю.

Ракета стартовала в 17:27 по пекинскому времени (12:27 мск) с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Китайские телеканалы вели трансляцию запуска.

В начале июня китайский аппарат весом более восьми тонн должен сесть в кратере Аполлон, который находится в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Затем зонд соберет два килограмма грунта и доставит их на Землю для анализа. Ожидается, что миссия продлится 53 дня.

В случае успеха Китай станет первой страной, получившей образцы с обратной стороны Луны, пишет Reuters.

«Чанъэ-6» также стал частью долгосрочного проекта по созданию Международной лунной исследовательской станции (ILRS), который осуществляется под руководством Китая и России. Предполагается, что станция станет базой для исследования дальнего космоса.

Россия летом 2023 года впервые за почти 50 лет запустила ракету с автоматической станцией «Луна-25», которая должна была сесть на поверхности спутника. Однако станция разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны — как сообщил Роскосмос, «из-за сбоя системы управления».