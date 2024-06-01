Предвыборный штаб Дональда Трампа собрал 53 миллиона долларов после того, как присяжные признали бывшего президента виновным в фальсификации документов

Предвыборный штаб Дональда Трампа получил почти 53 миллиона долларов от его сторонников после того, как присяжные признали бывшего президента виновным по делу о фальсификации финансовой документации, сообщает The New York Times.

В штабе утверждают, что деньги удалось собрать за 24 часа после вынесения обвинительного вердикта — 35 миллионов сторонники Трампа перевели на его кампанию в течение нескольких часов. Кроме того, как заявили в штабе, почти 30% доноров сделали такое пожертвование впервые.

The New York Times отмечает, что пока информацию штаба невозможно проверить, она станет доступна только после подачи данных в федеральную избирательную комиссию. По данным Politico, в конце апреля штаб Байдена располагал 84 миллионами долларов, а штаб Трампа — 49 миллионами.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая вынесло обвинительный вердикт в отношении Дональда Трампа по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, намеченном на 11 июля. Трамп заявил на пресс-конференции 31 мая, что намерен «обжаловать эту аферу».

Дело в отношении Трампа возбудили из-за его платежей адвокату Майклу Коэну, сделанных в 2017 году под видом оплаты юридических услуг. На самом деле платежи покрывали расходы Коэна за оплату молчания порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.

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