«Вполне возможно, что он вообще не потеряет поддержки» Трампа признали виновным в уголовном преступлении. Как на решение присяжных отреагировали его сторонники и противники? (спойлер: он получит еще больше денег от миллиардеров)

Газета The New York Times с вердиктом суда по делу Трампа на первой полосе в типографии в Квинсе, Нью-Йорк, 30 мая 2024 года Stephani Spindel / Reuters / Scanpix / LETA

После вердикта жюри присяжных в Нью-Йорке, которые признали выдвигающегося в президенты Дональда Трампа виновным по всем 34 эпизодам в его деле о фальсификации бизнес-отчетности, реакции в американском обществе разделились. Соратники Трампа по партии называют вердикт «позором» и указывают на «порочность» всей судебной системы в целом. В предвыборном штабе Джо Байдена заявили, что единственным способом не допустить Трампа к власти станет голосование на президентских выборах в ноябре. Вместе с тем поддержка пришла к Трампу от крупных финансистов и миллиардеров, которые частично отвернулись от него после штурма Капитолия, но теперь вновь готовы финансировать его кампанию.

Одними из первых на вердикт по делу Трампа отреагировали его соратники по Республиканской партии. Сенатор от Флориды Марко Рубио назвал вердикт «полной пародией», представляющей собой «насмешку» над системой правосудия. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм сочла приговор неправомерным, отметив «либеральный уклон» судьи, который, по ее словам, поддерживает Джо Байдена. С похожими заявлениями, критикующими вердикт суда и всю систему в целом, выступили и другие республиканцы. Большинство из них, как пишет NBC News, дополняли свои посты призывами поддержать кампанию Трампа по сбору средств на президентскую кампанию.

Реакция представителей Демократической партии была более сдержанной. В предвыборном штабе Байдена заявили, что, как показал суд, «никто не стоит выше закона». «По-прежнему есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: урна для голосования», — говорится в заявлении главы штаба Майкла Тайлера. Таким же образом высказался в соцсетях и сам Байден, сопроводив посты призывом жертвовать деньги на его кампанию.

Но к Трампу пришла поддержка от финансистов и миллиардеров, пишет Bloomberg. Издание рассказывает, что чуть более чем за две недели до суда присяжных в отеле «Пьер» на Пятой авеню в Нью-Йорке собрались представители финансовой элиты, которые «вынесли свой вердикт» и заключили, что даже если Трампа признают виновным, он все равно будет их кандидатом в президентской кампании.

«Этот вердикт окажет менее чем нулевое влияние на мою поддержку», — заявил президент 1789 Capital и один из организаторов сбора средств для Трампа Омид Малик уже после решения суда. Другой известный нью-йоркский миллиардер, инвестор хедж-фонда Билл Акман, процитировал твит губернатора Флориды Рона Десантиса, который написал, что процесс был «подчинен политической воле участвующих сторон», — и отметил, что прокурор придерживается левых взглядов.

Часть крупных финансистов после штурма Капитолия в 2021 году отвернулась от Трампа, пишет Bloomberg. Однако теперь они снова его поддерживают. Причина этого, как отмечает издание, проста: Трамп обещает снизить налоги для богатых и облегчить регулирование бизнеса, а Джо Байден хочет обратного. В числе предпринимателей, которые недавно вновь объявили о поддержке Трампа, Bloomberg называет главу инвестиционной компании Blackstone Group Стивена Шварцмана, который входит в число 40 самых богатых людей в мире.

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На решение суда по делу Трампа также отреагировали многие знаменитости. Писатель Стивен Кинг назвал бывшего президента «осужденным преступником». Барбра Стрейзанд в своем посте заявила, что Трамп, который после вынесенного ему вердикта обвиняет в ответ судью и присяжных, «никогда не примет на себя ответственность за свои преступления». «Американцы не должны позволить этому преступнику снова приблизиться к Белому дому», — написала Стрейзанд.

Избиратели, реакции которых приводит The New York Times, в целом сходятся в том, что вердикт суда вряд ли повлияет на его шансы быть избранным. «Это полная чушь. Я не демократ. Я не республиканец. Я голосую за человека. Это не изменит моего мнения, потому что я не думаю, что он нарушил закон», — говорит одна из них. В другом материале издание отмечает, что большинство избирателей даже не обратили пристального внимания на судебный процесс, а учитывая «политическую устойчивость» Трампа и его «послужной список», нет оснований ожидать, что лояльная ему часть общества резко отвернется даже после обвинительного приговора. «Вполне возможно, что он вообще не потеряет поддержки», — пишет NYT.

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