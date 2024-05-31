Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение, перевели на домашнее лечение. По словам соратников, его ждет долгое восстановление

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы и перевели на домашнее лечение, сообщила больница города Банска-Бистрица, куда госпитализировали политика после покушения в середине мая.

«Мы желаем премьер-министру много сил и, прежде всего, положительной энергии во время его физически и трудоемкой реабилитации», — говорится в сообщении медучреждения.

30 мая больница сообщала, что Фицо начал процесс реабилитации и по решению медицинской комиссии прошел дополнительное обследование, которое подтвердило «положительную динамику состояния его здоровья». Вечером источники словацких изданий начали сообщать, что Фицо переводят на домашнее лечение. У дома премьера в Братиславе заметили усиление охраны.

Ранее вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что восстановление Фицо после покушения может быть продолжительным из-за тяжести ранения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате покушения 15 мая. В политика несколько раз выстрелили после заседания кабинета министров в городе Гандлова.

Подозреваемого в покушении на Фицо — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали на месте нападения и вскоре арестовали. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Цинтула объяснил свои действия несогласием с политикой правительства.

Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия». Фицо критиковал руководство Украины и выступает против военной помощи Киеву.

Покушение на Роберта Фицо

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он ранен Главное, что об этом известно

Покушение на Роберта Фицо

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он ранен Главное, что об этом известно