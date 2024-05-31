Президент США Джо Байден заявил, что вердикт присяжных, признавших Дональда Трампа виновным в фальсификации документов, подтвердил «американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона». Об этом 31 мая сообщает CNN.

Байден отметил, что присяжные состояли из обычных американцев, которые выслушали доказательства и вынесли единогласный вердикт. «После тщательного обсуждения присяжные вынесли единогласный вердикт, признав Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения», — сказал Байден.

Президент США добавил, что у Дональда Трампа есть возможность обжаловать решение по делу. «Теперь у него будет возможность, как и положено, обжаловать это решение, как и у всех остальных. Именно так работает американская система правосудия», — заявил Байден.

По его словам, «безрассудно, опасно и безответственно говорить, что дело было сфальсифицировано, только потому, что им не нравится вердикт».

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая вынесло обвинительный вердикт по делу в отношении Дональда Трампа о фальсификации бизнес-отчетности. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, намеченном на 11 июля. Трамп заявил на пресс-конференции 31 мая, что намерен «обжаловать эту аферу».

Дело в отношении Трампа возбудили из-за его платежей адвокату Майклу Коэну, сделанных в 2017 году под видом оплаты юридических услуг. На самом деле платежи покрывали расходы Коэна за оплату молчания порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.

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