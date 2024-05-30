Правительство одобрило введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Правительство России одобрило подготовленный Минфином пакет поправок, который включает введение прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости.

Предложение Минфина включает несколько ключевых нововведений, отмечает «Интерфакс». Одним из них агентство называет градацию ставки НДФЛ в зависимости от уровня дохода. Еще одним — повышение налога на прибыль с 20% до 25% и «существенное изменение подхода к налогообложению малых и средних предприятий» с целью убрать экономический смысл «дробления» бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует РБК, заявил на заседании правительства, что изменения коснутся не более 3% (около 2 миллионов) работающих россиян. По его словам, правительство решило учесть рекомендацию принять в качестве планки отсечения прогрессивной ставки удвоенный показатель средней зарплаты.

В общей сложности предложенные Минфином изменения, по оценке самого ведомства, должны принести в бюджет около 2,6 триллионов рублей в 2025 году.

Сам пакет поправок не опубликован — Минфин только разослал его основные параметры крупным российским СМИ.

29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «продумать подходы» к тому, как изменить российскую налоговую систему так, чтобы налоговая нагрузка распределялась «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

28 мая Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Он включает переход к прогрессивной шкале налогообложения, которая будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллионов рублей (200 тысяч рублей в месяц) и варьировать от 15% до 22% в зависимости от уровня доходов. Доходы участников войны под повышенную ставку НДФЛ не попадут. Кроме того, Минфин предложил повысить налог на прибыль компаний с нынешних 20 до 25%.

На федеральных телеканалах решение о введении прогрессивной шкалы НДФЛ объяснили «социальной справедливостью» и «запросом общества». Однако экономисты поясняют, что реформа не затронет доходы от дивидендов по акциям, банковских вкладов и ценных бумаг, за счет которых зарабатывают богатые и сверхбогатые люди. Кроме того, из-за инфляции и ускорившегося с началом войны роста номинальных зарплат под повышенные ставки будут попадать все больше людей.

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