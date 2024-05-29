Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Министерство финансов России 28 мая внесло в правительство проект налоговой реформы. Он предусматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц — от 13% до 22%. Также предлагается поднять налог на прибыль компаний — с 20% до 25%. В предыдущий раз реформа такого масштаба прошла в начале первого президентского срока Владимира Путина, когда в России установили плоскую шкалу НДФЛ — 13%. На федеральных телеканалах объяснили, что повышение налогов коснется немногих, а выиграют от нее многие.

Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Главная задача — сделать ее более справедливой и сбалансированной. Пользу от дополнительных поступлений почувствуют многие. Это решение важнейших социальных задач, реализация нацпроектов. А вот сами налоговые изменения большинства жителей не коснутся <…>

Результат от работы прогрессивной шкалы налогообложения можно будет увидеть в каждом городе, в каждом дворе. Это новые детские площадки, оснащенные поликлиники, хорошие дороги. Это помощь и поддержка тем семьям с детьми, у которых доход совсем небольшой. Новые национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» будут финансироваться в том числе за счет создания более справедливой налоговой системы в стране. Запрос на такую систему в обществе назрел давно.

Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Как отметили в ведомстве, это позволит сделать ее более справедливой и сбалансированной, поддержать семьи с детьми и честно работающий бизнес. Принятие поправок позволит обеспечить реализацию целого ряда поручений президента, которые он озвучил во время послания Федеральному собранию.

Донастройка системы налогообложения — ответ на запрос общества <…> Задача, которую решает и правительство, и Госдума — социально справедливое налоговое законодательство <…> Прогрессивная шкала НДФЛ коснется лишь 3% граждан страны.

Минфин России внес в правительство предложения по совершенствованию налоговой системы <…> Запланированные налоговые изменения, подчеркивают в Минфине, коснутся лишь чуть более 3% работающего населения. Это примерно два миллиона человек из 64 миллионов. Система ставок будет формироваться таким образом, чтобы большинство населения данные изменения не коснулись. Дополнительные средства, полученные бюджетом после налоговых изменений, направят в том числе на исполнение социальных обязательств и национальных проектов.

Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Самое главное в изменениях — возвращается прогрессивная шкала налога на доходы физлиц <…> Для большинства ставка останется 13% <…> Как указывает Минфин, повышение НДФЛ затронет примерно 3% работающего населения России.

Бонус. Два заголовка главных деловых изданий России

Минфин сыграл сбор. В правительство внесен проект адаптации налогов к справедливости («Коммерсант»)

Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы («Ведомости»)