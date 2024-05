Акустическую гитару Джона Леннона продали на аукционе почти за три миллиона долларов. Это рекорд для музыкальных инструментов, принадлежавших The Beatles

В США на аукционе продали акустическую гитару Джона Леннона, которая более полувека считалась пропавшей.

Выставленная на торги аукционного дома Julienʼs Auctions 12-струнная гитара модели Hootenanny, изготовленная немецкой компанией Framus, ушла с молотка за 2,85 миллиона долларов. Аукцион прошел 29 мая в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Имя покупателя не называется.

Julienʼs Auctions

Джон Леннон приобрел гитару Hootenanny в 1964 году. Инструмент использовался для записи нескольких композиций на альбомах The Beatles «Help!» и «Rubber Soul» 1965 года. В частности, Леннон играл на ней в песне «Youʼve Got to Hide Your Love Away», звучащей в фильме «Help!». Кроме того, эту гитару можно услышать в песнях «Itʼs Only Love», «Iʼve Just Seen a Face» и заглавной «Help!», а также в «Girl» и «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)» с альбома «Rubber Soul».

В конце 1965 года Джон Леннон подарил эту гитару Гордону Уоллеру, участнику дуэта Peter & Gordon, для которого The Beatles писали песни. Уоллер передал гитару своему менеджеру — тот забросил инструмент на чердак у себя дома и забыл о нем на десятилетия. Гитару обнаружили новые владельцы дома и выставили на аукцион по оценочной цене от 485 до 647 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Глава Julienʼs Auctions Дэвид Гудман заявил после торгов, что аукционный дом установил новый мировой рекорд по стоимости музыкального инструмента, связанного с историей The Beatles. «Эта гитара — не только часть истории музыки, но и символ непреходящего наследия Джона Леннона. Сегодняшняя беспрецедентная продажа является свидетельством вечной привлекательности и уважения к музыке The Beatles и Джону Леннону», — сказал Гудман.

В 2015 году Julienʼs Auctions продал за 2,4 миллиона долларов акустическую гитару Джона Леннона 160E Gibson, которую у него украли в конце 1960-х годов. Тогда же аукционный дом продал за 2,2 миллиона долларов ударную установку Ludwig, принадлежавшую Ринго Старру.

Читайте также

Полу Маккартни вернули его первую бас-гитару, украденную в 1972 году. Ее нашли на чердаке дома в Англии

Читайте также

Полу Маккартни вернули его первую бас-гитару, украденную в 1972 году. Ее нашли на чердаке дома в Англии