Полу Маккартни вернули его первую бас-гитару, украденную в 1972 году. Ее нашли на чердаке дома в Англии

Немецкий производитель электрогитар Karl Hofner объявил, что первая бас-гитара Пола Маккартни, модель Hofner 500/1 1961 года, пропавшая больше 50 лет назад, найдена в рамках международного проекта The Lost Bass («Потерянный бас»).

«Hofner заверила подлинность гитары, и Пол невероятно признателен всем, кто в этом участвовал», — сказано в заявлении компании, опубликованном на сайте Маккартни.

Гитару в оригинальном чехле нашли на чердаке жилого дома в Англии, сообщается на сайте проекта The Lost Bass, искавшего гитару с 2018 года. Гитара нуждается в небольшом ремонте.

Как обратила внимание Daily Mail, за два дня до этого, 13 февраля, пользователь соцсети X (бывший твиттер) Руадри Гост написал, что вернул Полу Маккартни гитару, которая досталась его друзьям и семье по наследству. Гост опубликовал фотографии инструмента.

Маккартни купил гитару в Гамбурге в 1961 году примерно за 30 фунтов стерлингов, писала газета The Sunday Telegraph в сентябре 2023 года. Через пару лет гитара стала резервным басом, но музыкант продолжал ее использовать до распада The Beatles. Как писал Sunday Telegraph, в последний раз гитару видели за несколько дней до последнего выступления группы в 1969 году. Но, как выяснили участники The Lost Bass, гитара пропала на несколько лет позже.

Поиски гитары начались в 2018 году, но несколько лет поиски не давали результата. Прорыв случился в 2023 году, когда к проекту присоединились журналист Скот Джонс и телепродюсер Наоми Джонс, а о поисках гитары рассказала The Sunday Telegraph.

В ходе расследования участники проекта установили, что гитару украли из фургона для перевозки оборудования в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 10 октября 1972 года. «Проведя небольшую детективную работу, мы смогли выяснить, кто именно украл бас», — рассказали участники The Lost Bass. Они выяснили, что вор продал гитару хозяину паба в Ноттинг-Хилле, а также смогли проследить, что стало с инструментом в следующие годы.

После публикации The Sunday Telegraph об энтузиастах The Lost Bass рассказали многие мировые издания, а участники проекта дали несколько телеинтервью. «В результате такой рекламы кто-то из жителей многоэтажного дома на южном побережье Англии вспомнил о старой бас-гитаре, лежащей на чердаке. Достав ее, они поняли, что это. Через несколько дней гитара снова была у Пола Маккартни!», — сообщили участники The Lost Bass.