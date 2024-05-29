Журналисты выяснили, что спецслужбы Израиля следили за прокурором Международного уголовного суда перед тем, как он потребовал выдать ордер на арест Нетаниягу

Разведка Израиля следила за прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, сообщили со ссылкой на источники израильские «Сиха мекомит» и «+972» в расследовании, подготовленном совместно с британской газетой The Guardian.

Источники журналистов рассказали, что израильские спецслужбы, как и в случае с предшественницей Хана на посту прокурора МУС Фату Бенсудой, регулярно следили за Ханом, который стал прокурором в июне 2021 года. Один из источников в разведке Израиля заявил, что спецслужбы пытались «понять, о чем думает Хан», чтобы выяснить, собирается ли он проводить расследование из-за предполагаемых военных преступлений Израиля в Палестине.

После нападения террористов ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года Карим Хан встретился с представителями Палестины на Западном берегу реки Иордан и на юге Израиля в декабре. Он также встретился с израильтянами, пережившими нападение. По данным источников, израильская разведка внимательно следила за визитом Хана, пытаясь понять, какие материалы ему передают палестинские чиновники.

Израильские спецслужбы следили за тем, как Хан общается с палестинцами и другими чиновниками в своем офисе. Благодаря слежке за двумя палестинцами, знакомыми с Ханом, власти Израиля узнали, что прокурор МУС рассматривает возможность запросить ордера на арест израильских лидеров, но не делает этого из-за давления США.

По словам одного из источников, кампания по слежке за прокурором «заняла первое место в повестке дня», что позволило правительству Израиля заранее узнать о его планах запросить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордеров на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. В своем заявлении Карим Хан, посвященном Израилю, призвал немедленно прекратить «все попытки воспрепятствовать, запугать или ненадлежащим образом повлиять на должностных лиц суда».

Израильская разведка «Моссад» следила за прокурором МУС Фату Бенсудой, занимавшей этот пост в 2012–2021 годах, показало расследование The Guardian. По данным источников, глава «Моссад» в 2016–2021 годах Йоси Коэн, предположительно, угрожал Бенсуде. По информации «Сиха мекомит» и «+972», израильские спецслужбы также регулярно следили за десятками других должностных лиц МУС и ООН, палестинскими правозащитными организациями и администрацией Палестины.

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