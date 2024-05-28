The Guardian: глава «Моссада» в 2010-х угрожал прокурору Международного уголовного суда, требуя отказаться от расследования против Израиля

Глава «Моссада» Йоси Коэн в Иерусалиме, 13 мая 2018 года Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэн (руководил спецслужбой в 2016-2021 годах) предположительно угрожал прокурору Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуде (занимала пост в 2012-2021 годах), чтобы вынудить ее отказаться от расследования предполагаемых военных преступлений Израиля. Об этом говорится в публикации британской газеты The Guardian, вышедшей 28 мая.

По данным источников издания, Йоси Коэн пытался оказать давление на Фату Бенсуду из-за того, что в 2015 году она начала предварительное расследование военных преступлений и преступлений против человечности на территориях Палестины.

Высокопоставленный израильский источник заявил изданию, что действия Коэна санкционировали власти Израиля, поскольку Международный уголовный суд угрожал преследованием военных. Другой израильский источник заявил, что «Моссад» пытался скомпрометировать прокурора или привлечь ее на сторону Израиля. Коэн действовал как «неофициальный посланник» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, заявил третий источник.

Директор «Моссада» познакомился с прокурором на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году. В следующем году он неожиданно появился в номере отеля в Нью-Йорке, когда Бенсуда встречалась с президентом Демократической республики Конго Жозефом Кабилой (2001-2019). Когда сотрудников МУС попросили выйти из номера, туда неожиданно вошел Коэн, чем встревожил Бенсуду, рассказали три источника, знакомые с ходом встречи.

Затем, по словам собеседников издания, Коэн неоднократно звонил Бенсуде и добивался встреч с ней. Два источника The Guardian рассказали, что, когда прокурор спросила у директора «Моссада», как он узнал ее номер телефона, тот ответил: «Вы забыли, чем я зарабатываю на жизнь?»

Фату Бенсуда в Международном уголовном суде в Гааге, Нидерланды, 28 августа 2018 года Bas Czerwinski / Reuters / Scanpix / LETA

Первое время Коэн, говорят источники, «пытался наладить отношения» с прокурором и играл в «хорошего полицейского», пытаясь очаровать ее, чтобы привлечь к сотрудничеству с Израилем. В дальнейшем он якобы стал прибегать к угрозам и манипуляциям.

Действия Коэна заставили Бенсуду сообщить небольшой группе высокопоставленных сотрудников МУС о все более настойчивом и угрожающем характере его поведения. По данным источников, прокурор рассказала, что глава «Моссада» оказывал на нее давление, чтобы она не начинала в МУС уголовное расследование по Палестине.

Сотрудники МУС утверждают, что Коэн говорил Бенсуде: «Вы должны помочь нам и позволить нам позаботиться о вас. Вы не должны ввязываться в дела, которые могут поставить под угрозу вашу безопасность или безопасность вашей семьи». Один из источников газеты сказал, что Коэн использовал «отвратительную тактику», чтобы запугать или повлиять на Бенсуду. Собеседник издания сравнил действия главы «Моссада» со «сталкингом» (то есть преследованием).

В 2019 году Бенсуда объявила, что у нее есть основания начать полноценное уголовное расследование по поводу обвинений в военных преступлениях в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Тогда Бенсуда запросила у Палаты предварительного производства МУС постановление о том, что суд может проводить такое расследование. По словам источников, в это время Коэн активизировал свои попытки убедить Бенсуду не проводить полноценное расследование. С конца 2019 года по начало 2021 года Коэн как минимум трижды тайно встречался с Бенсудой.

«Моссад» в 2019-2020 года активно искал компрометирующую информацию на прокурора и интересовался членами ее семьи, утверждает The Guardian. Источники издания заявили, что израильские разведчики получили расшифровку секретных записей мужа Бенсуды, который работал консультантом по международным делам. Израильская разведка пыталась использовать эти материалы для дискредитации прокурора. В одном случае, как утверждается, Коэн показал Бенсуде фотографии ее мужа, сделанные тайно, когда супруги посещали Лондон.

Палата предварительного производства МУС в феврале 2021 года вынесла постановление, что суд обладает юрисдикцией на территории Палестины. Спустя месяц Фату Бенсуда объявила, что начинает уголовное расследование. Спустя еще три месяца девятилетний срок полномочий Бенсуды на посту прокурора завершился, и она оставила расследование своему преемнику Кариму Хану. Только после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, а ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа, Карим Хан потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на запрос The Guardian заявил, что вопросы журналистов содержат «множество ложных и необоснованных утверждений, призванных навредить государству Израиль». Коэн не ответил на просьбу о комментарии. Бенсуда отказалась от комментариев.

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