Минэнерго закрыло данные о производстве бензина в России

Росстат перестанет публиковать статистические данные о производстве бензина в стране, сообщили РБК в пресс-службе Министерства энергетики России. Решение об этом было принято «в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов».

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», — заявили изданию в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что закрытие статистики «будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом». При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится, добавили в министерстве.

Вечером 29 мая Росстат опубликовал еженедельную справку об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них за неделю с 20 по 26 мая, но без данных о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива, отмечают «Важные истории».

Издание со ссылкой на предыдущие данные Росстата пишет, что за последние три неделе на фоне атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы производство автомобильного бензина сокращалось: с 13 по 19 мая оно снизилось на 2,5% к предыдущей неделе, с 6 по 12 мая — на 2,7%, с 29 апреля по 5 мая — на 4,4%.

C начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на российские НПЗ ответом на удары войск РФ по украинской энергетике.

В марте на фоне атак, а также повышенного спроса правительство России на полгода ввело запрет на экспорт бензина. Позже действие запрета приостановили, разрешив вывозить бензин из страны с 20 мая по 30 июня 2024 года.