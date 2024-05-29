Армения приостановила вещание Первого канала из-за неоплаченного долга

В Армении приостановлено вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

По его словам, причиной приостановки стала 2,5-месячная задолженность юрлица Первого канала 1st Channel, World Network перед «Армянской телерадиовещательной сетью».

Сумму задолженности Айрапетян не сообщил. Трансляция Первого канала приостановлена до полного погашения долга, добавил министр.

Читатель «Медиазоны» в Армении подтвердил, что при нажатии кнопки, на которой был Первый канал, открывается настроечная таблица.

В общественный мультиплекс в Армении включены, помимо национальных, три российских телеканала — Первый канал, «Россия-Культура» и «РТР-Планета», который входит в ВГТРК.

В декабре 2023 года в стране на 30 дней приостановили лицензию на вещание компании «Тоспа», которая транслирует радио «Sputnik Армения». Комиссия по телевидению и радио сообщила, что это решение было принято из-за передачи российского телеведущего Тиграна Кеосаяна, в которой он говорил об Армении и ее жителях «в насмешливых и уничижительных выражениях» и «призывал к действиям, запрещенным законодательством». Еще одной причиной приостановки стала программа «Абовян Тайм», в которой «транслировалась недостоверная информация».

В конце марта в общественном мультиплексе из-за «постоянных нарушений» была заблокирована трансляция политических ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

В начале мая 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что вещание российских каналов будет запрещено, если они проигнорируют требование «уважительно относиться» к стране и ее интересам.