В Армении восстановили вещание Первого канала, прерванное на несколько дней из-за долга в 6400 долларов

Российский Первый канал возобновил вещание в Армении, приостановленное 28 мая, сообщил 31 мая министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян, пишет News.am.

По его словам, вещание восстановили после того, как Первый канал 29 мая выплатил долг в размере 2,5 миллиона драм (чуть более 6400 долларов), накопившийся за два с половиной месяца перед «Армянской телерадиовещательной сетью».

Вещание Первого канала в республике приостановили на фоне ухудшения отношений Армении и России, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические. Москва критиковала Ереван из-за того, что Армения присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Армении критиковали Россию из-за того, что она не оказала должной поддержки во время войны в Нагорном Карабахе.