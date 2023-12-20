В Армении на месяц приостановили лицензию вещателя радио «Sputnik Армения» из-за высказываний пропагандиста Кеосаяна о Пашиняне

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию на вещание компании «Тоспа», которая транслирует радио «Sputnik Армения», сообщается на сайте регулятора.

Комиссия приняла такое решение в рамках административного производства в отношении «Тоспа». Регулятор сообщил, что протокол на компанию составили после авторской передачи российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. В выпуске от 17 ноября, говорится в сообщении комиссии, он говорил об Армении и ее жителях «в насмешливых и уничижительных выражениях» и «призывал к действиям, запрещенным законодательством».

В своей передаче Кеосаян «озвучил ряд резких и критических оценок в адрес премьера Никола Пашиняна, обвинив его в предательстве и задавшись вопросом, мол, неужели Пашинян думает, что „останется жив после этого предательства“?! », пишет «Sputnik Армения». Издание утверждает, что комиссия сочла эти слова призывом к насилию. Адвокат «Тоспа» Симон Фарманян не согласился с решением комиссии, заявив, что в высказываниях Кеосаяна была «оценка личности человека», а не призывы к насилию.

Второе административное производство завели из-за программы «Абовян Тайм». Регулятор заявил, что в передаче транслировалась недостоверная информация, были озвучены мнения, которые могли «вызвать панику» у жителей страны. В рамках этого протокола комиссия наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов (около 1,2 тысячи долларов).

Отношения между Россией и Арменией, которые традиционно были союзниками, в последнее время ухудшились. В Ереване обвинили Москву и ОДКБ в бездействии в Нагорном Карабахе. Власти Армении также заявили, что российские СМИ развязали «гибридную войну» против Еревана и нарушили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Россия, в свою очередь, недовольна укреплением связей Армении с Евросоюзом и присоединением страны к Международному уголовному суду, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

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