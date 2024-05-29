Актера Алексея Панина, журналистку Sota Анну Лойко и школьника из Брянска Матвея Трещева внесли в реестр «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил в перечень «террористов и экстремистов» актера Алексея Панина, журналистку Sota Анну Лойко, редактора Doxa Марию Меньшикову, активиста Евгения Мищенко и школьника из Брянска Матвея Трещева.

Панин в феврале 2024 года был заочно арестован по обвинению в публичных призывах к терроризму, актер не живет в России. Меньшикова объявлена в розыск — по делу «об оправдании терроризма», по этой же статье УК обвиняют и Лойко.

Мищенко в сентябре 2023 года был арестован по обвинению в участии в террористической организации (легион «Свобода России»), свою вину активист и волонтер «Немцова моста» отрицает, писала «Новая газета».

Среди добавленных в реестр Матвей Трещев, родившийся в Брянске в 2008 году. 15-летний школьник из Брянска в начале мая был арестован по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Astra писала, что задержан Матвей Трещев, которого обвиняют в том, что он якобы в Telegram вступил в легион «Свобода России» и выполнял его задания.

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