Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина

Гагаринский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте актера , обвиняемого по статье о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Панин живет за пределами России. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции или депортации в Россию или с момента его фактического задержания в РФ.

Следственный комитет России, как сообщили СМИ в мае 2023 года, возбудил против Панина дело из-за его поста, «оправдывающего теракт на Крымском мосту» — в нем Панин заявил, что «не может скрыть своей радости» от случившегося.

Алексей Панин с 2020 года жил в Испании, в октябре 2023 года он объявил, что переехал в США.

После начала полномасштабной войны в Украине Алексей Панин неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

Служба безопасности Украины в 2015 году обвинила Панина в «покушении на целостность» страны из-за того, что в августе 2014 года он, находясь в Крыму, назвал полуостров российской территорией. В 2020 году Панин заявил, что ему стыдно за слова о Крыме.