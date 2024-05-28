«Рекомендовал бы овладевать текстом нашей Конституции не выборочно». Спикер Верховной рады ответил Путину, назвавшему его «единственной легитимной властью» в Украине

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ответил на слова Владимира Путина, назвавшего его и парламент «единственной легитимной властью в Украине», и заявил, что президентом страны до завершения военного положения остается Владимир Зеленский.

«Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: „Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины“. В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта „непрерывность“ не в российском (как „вечность“), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании. Поэтому президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский», — написал Стефанчук.

Он заявил, что провозглашенные Путиным «российские нарративы столь же предсказуемы, сколь и бессмысленны», однако их повторяют некоторые политики в Украине — «будто готовя почву».

Стефанчук заявил, что «было бы хорошо», если бы в России начали читать собственную Конституцию — «в той части, где говорится, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов». «Чтобы далеко не листать — это статья 79.1», — добавил спикер Верховной рады.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Ташкент заявил, что «по предварительной оценке», единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной рады. При этом он сослался на статью 111 Конституции Украины, согласно которой, по его словам, после истечения президентского срока из-за военного положения, во время которого выборы не проводятся, полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.

24 мая на пресс-конференции в Минске Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского «закончилась», добавив, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, «с кем можно и нужно иметь дело». Владимир Зеленский в ответ назвал Путина нелегитимным президентом России, а его высказывания — скучными.

Президентские выборы в Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако из-за введенного в стране военного положения их отложили.

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