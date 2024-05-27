Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об «иноагентах»

Юридический комитет парламента Грузии проголосовал за преодоление вето президента, наложенного на закон «О прозрачности иностранного влияния» (закон об «иноагентах»). Об этом сообщает «Грузия Online».

Парламент проголосует за снятие вето на пленарном заседании 28 мая. У правящей «Грузинской мечты» и поддерживающих ее партий достаточно голосов для этого решения, отмечает NewsGeorgia.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об «иностранных агентах» 18 мая. Она назвала закон «по своей сути и духу российским», противоречащим конституции и «всем европейским стандартам», а также представляющим препятствие на европейском пути Грузии.

Она уточнила, что закон противоречит четырем статьям Конституции Грузии: право на объединение (статья 22), право на неприкосновенность личной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации (статья 15), право на равенство (статья 11), интеграция в европейские и евроатлантические структуры (статья 78).

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет. Парламент Грузии одобрил закон в третьем чтении 14 мая. Обсуждение и принятие закона сопровождались массовыми протестами в Тбилиси.

Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентах». Документ также раскритиковали в США и Европе. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране. По данным Financial Times, четыре европейские страны — Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция — призвали отменить безвизовый режим для граждан Грузии в случае принятия закона.

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