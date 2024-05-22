Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция призывают ЕС отменить безвизовый режим с Грузией, если там примут закон об «иноагентах»

Четыре страны Евросоюза — Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция — призывают власти ЕС ввести санкции в отношении Грузии, если там будет принят закон об «иноагентах».

Как пишет The Financial Times, ограничительные меры, на которых настаивают эти страны, включают в себя приостановку безвизового режима между Грузией и ЕС, а также заморозку выделения средств из европейских фондов и точечные санкции.

Ограничительные меры, сообщил источник изданию, планируют обсудить на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в конце мая.

Закон об «иноагентах», который парламент Грузии принял 14 мая, вызвал протесты внутри страны и критику за рубежом. Недовольные законом, в частности, указывали, что он представляет собой кальку с российского.

Грузинский закон об «иноагентах» предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.

Президент Грузии наложила вето на закон об «иноагентах», но у парламента есть возможность его преодолеть.

Грузия в одностороннем порядке отменила визы для краткосрочных поездок граждан стран ЕС в 2006 году. С апреля 2017 года ЕС отменил визы для граждан Грузии.

Как принимали закон об «иноагентах» в Грузии

«Я хочу дожить до европейской Грузии. И если нужно, я лягу под танк» Парламент в Тбилиси все-таки принял закон об «иноагентах». Люди протестовали против него месяц — и не намерены расходиться. Репортаж Paper Kartuli

Как принимали закон об «иноагентах» в Грузии

«Я хочу дожить до европейской Грузии. И если нужно, я лягу под танк» Парламент в Тбилиси все-таки принял закон об «иноагентах». Люди протестовали против него месяц — и не намерены расходиться. Репортаж Paper Kartuli