Президент Грузии наложила вето на закон об «иноагентах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект «О прозрачности иностранного влияния», сообщает ТАСС.

«Сегодня я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен», — заявила Зурабишвили на брифинге.

Вето президента можно преодолеть, если большая часть парламента проголосует за принятие закона. Ранее парламент Грузии уже преодолевал вето во время принятия критикуемого Евросоюзом закона о «негласной следственной деятельности», отмечает Paper Kartuli. Тогда для этого понадобились 79 голосов депутатов.

Парламент Грузии 14 мая одобрил законопроект об «иноагентах» в третьем чтении. Его поддержали 84 члена парламента, 30 парламентариев выступили против. Этот документ предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.

Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентах». Документ также раскритиковали в США и Европе. Рассмотрение законопроекта сопровождалось массовыми протестами в Грузии.

Послушайте подкаст «Что случилось» о том, почему оппозиции не удалось помешать «Грузинской мечте» принять закон об «иноагентах».

Все эпизоды В Грузии все-таки приняли свой аналог закона об «иноагентах». Это еще один шаг к путинизации страны? 00:00 41:52