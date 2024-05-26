В День независимости Грузии тысячи жителей вышли в Тбилиси на акцию протеста против закона об «иностранных агентах»

Жители Грузии вечером 26 мая собрались на новую акцию протеста против закона об «иностранных агентах». В центре Тбилиси собрались тысячи человек, чтобы пройти маршем по проспекту Меликишвили, сообщила Paper Kartuli, опубликовав видео акции протеста.

был принят парламентом Грузии 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но у парламента есть возможность его преодолеть.

Днем на митинге по случаю Дня независимости, который в Грузии отмечают 26 мая, Зурабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне споров вокруг закона об «иностранных агентах» обвинили друг друга в предательстве национальных интересов, пишет «Русская служба Би-би-си».

Зурабишвили в своей речи, в частности, говорила о «нависшем над страной призраке России», подчеркивая, что «истинный путь к сохранению и укреплению независимости и мира страны — это партнерство и сближение с Европой и США». «Те, кто саботирует и наносят ущерб этому пути — растаптывают мирное и безопасное будущее нашей страны, путь превращения в полноправного члена свободного и демократического мира», — сказала она.

Кобахидзе, выступавший после президента, обвинил в Зурабишвили в предательстве. «Именно единство народа и избранного им правительства, а также разумные шаги, дали нам возможность, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, сохранить мир в стране в последние два года», — сказал он.

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Закон об «иностранных агентах» вызвал недовольство не только внутри Грузии, но и за ее пределами. Противники называли его калькой с российского закона об «иностранных агентах». Документ также раскритиковали в США и Европе. США объявили о визовых ограничениях для ответственных за «подрыв демократии» в Грузии в связи с принятием закона об «иноагентах». Ряд стран ЕС, как сообщалось, выступают за приостановку безвизового режима с Грузией из-за этого закона.