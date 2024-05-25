Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Анора» Шона Бэйкера. В нем сыграл Юра Борисов
Золотая пальмовая ветвь 77-го Каннского фестиваля присуждена картине «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Об этом объявили на церемонии закрытия кинофестиваля вечером 27 мая.
В фильме Бэйкера большую часть ролей сыграли русскоязычные актеры, в том числе Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, отмечает «Кинопоиск».
Гран-при, вторую по значимости награду Каннского фестиваля, получил фильм «Все, что мы представляем как свет» постановщицы Паял Кападиа из Индии.
Приз за лучшую режиссуру получил Мигел Гомиш («Большое путешествие»), награду за лучший сценарий — Мохаммад Расулоф («Семя священной смоковницы»).
Лучшим актером признан Джесси Племонс («Виды доброты»). Награду за лучшую женскую роль разделила группа актрис, снявшихся в фильме «Эмилия Перес»: это Адриана Пас, Зои Салдана, Карлос Гаскон и Селена Гомес.
Приз жюри получил фильм «Эмилия Перес» Жака Одиара.